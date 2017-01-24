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24.01.17 / 18:41 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Доллар и евро торгуются в минусе на Московской бирже

Доллар 59,2450; евро 63,7375

доллар и евро

Коллаж АБН

Доллар и евро торгуются в красной зоне на Московской бирже. По фиксингу на 18:16 по московскому времени во вторник доллар стоит 59,2450 рублей, евро 63,7375 рублей.

Доллар потерял 27,25 копеек. Евро – 17,75 копеек.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев заявил, что сессию пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,15-59,85. «На рынке внутренней ликвидности присутствует некоторый спрос на рубли в рамках налогового периода, однако в этот раз ажиотажного интереса не ожидается», — отметил аналитик.

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