Доллар и евро торгуются в минусе на Московской бирже Доллар 59,2450; евро 63,7375

Доллар и евро торгуются в красной зоне на Московской бирже. По фиксингу на 18:16 по московскому времени во вторник доллар стоит 59,2450 рублей, евро 63,7375 рублей.

Доллар потерял 27,25 копеек. Евро – 17,75 копеек.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев заявил, что сессию пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,15-59,85. «На рынке внутренней ликвидности присутствует некоторый спрос на рубли в рамках налогового периода, однако в этот раз ажиотажного интереса не ожидается», — отметил аналитик.