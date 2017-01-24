В Петербурге доходный дом Добберта внесли в реестр памятников культуры регионального значения Здание было построено в конце XIX века

В Петербурге КГИОП внес в реестр памятников культуры регионального значения доходный дом Ю.К. Добберта. Соответствующее постановление во вторник опубликовал Смольный.

Четырехэтажное здание находится по адресу улица Лизы Чайкиной, 4/12, литер А. Оно было построено в 1898—1899 годах. В начале XX века дом вошел в состав бумажной фабрики Отто Кирхнера. При советской власти здесь был детсад.

Отметим, в 2014—2015 года здание было частично отреставрировано. На проведение работ потратили 65 млн рублей. Осенью 2015-го дом Ю.К. Добберта фигурировал в деле бывшего зампреда КГИОП Игоря Гришина. Его обвиняли в получении взятки от регулярного подрядчика. В 2016 году суд дал бывшему чиновнику 5,5 лет колонии.