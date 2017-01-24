В Петербурге продали 10 тыс. кв. м элитных апартаментов в 2016 году Всего реализовано 90 апартаментов

В Петербурге продали 10 тыс. кв. м элитных апартаментов за 2016 год. Об этом во вторник сообщили в компании Knight Frank St. Petersburg.

Всего было реализовано порядка 90 элитных апартаментов в прошлом году. По данным на декабрь, в продаже остается еще 433 юнита площадью 47 тыс. кв. м.

В отчетном периоде на рынок был выведен всего один элитный проект – Royal Park на Петровском острове. Так, в апреле в продажу поступило 298 апартаментов комплекса площадью 26,2 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена квадратного метра по итогам декабря составила 474,4 тыс. руб.

Добавим, аналитики Knight Frank St. Petersburg в нынешнем году прогнозируют появление пяти новых проектов элитных апартаментов. Их совокупная жилая площадь составит около 63 тыс. кв. м. Апартаменты построят в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.