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24.01.17 / 13:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

В Петербурге продали 10 тыс. кв. м элитных апартаментов в 2016 году

Всего реализовано 90 апартаментов

элитные апартаменты в ПетербургеВ Петербурге продали 10 тыс. кв. м элитных апартаментов за 2016 год. Об этом во вторник сообщили в компании Knight Frank St. Petersburg.

Всего было реализовано порядка 90 элитных апартаментов в прошлом году. По данным на декабрь, в продаже остается еще 433 юнита площадью 47 тыс. кв. м.

В отчетном периоде на рынок был выведен всего один элитный проект – Royal Park на Петровском острове. Так, в апреле в продажу поступило 298 апартаментов комплекса площадью 26,2 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена квадратного метра по итогам декабря составила 474,4 тыс. руб.

Добавим, аналитики Knight Frank St. Petersburg в нынешнем году прогнозируют появление пяти новых проектов элитных апартаментов. Их совокупная жилая площадь составит около 63 тыс. кв. м. Апартаменты построят в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.

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