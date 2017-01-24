Все новости

24.01.17 / 13:10 Новости / Россия и мир

«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу в январе на 20%

«В целом по году тоже, наверно, выше будет»

газпром петербург«Газпром» нарастил экспорт газа в Европу в январе текущего года на 20% , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

«В январе уже на 20% больше. В целом по году тоже, наверно, выше будет, я позже скажу», — заявил Зубков.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в дальнее зарубежье по итогам прошлого года составили 179,3 млрд кубометров. Это на 12,5% больше, чем в 2015 году.

Российская компания 11 января установила новый исторически рекорд суточного экспорта газа в дальнее зарубежье. «Газпром» поставил в Европу 624 млн кубометров топлива, что на 2,2 млн кубометров больше предыдущего рекорда.

По материалам: tass.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016