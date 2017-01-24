«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу в январе на 20% «В целом по году тоже, наверно, выше будет»

«Газпром» нарастил экспорт газа в Европу в январе текущего года на 20% , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

«В январе уже на 20% больше. В целом по году тоже, наверно, выше будет, я позже скажу», — заявил Зубков.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в дальнее зарубежье по итогам прошлого года составили 179,3 млрд кубометров. Это на 12,5% больше, чем в 2015 году.

Российская компания 11 января установила новый исторически рекорд суточного экспорта газа в дальнее зарубежье. «Газпром» поставил в Европу 624 млн кубометров топлива, что на 2,2 млн кубометров больше предыдущего рекорда.