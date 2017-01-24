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24.01.17 / 19:45 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые: новый гормон кисспептин поможет избавиться от проблем в сексе

И от психосексуальных расстройств

Клинические-исследования-фото-с-сайта-cdn.kochegarka.com_.ua_ проблем в сексеУченые Имперского колледжа Лондона заявили, что гормон кисспептин может помочь страдающим от проблем в сексе. Исследование опубликовано на сайте британского колледжа накануне.

Кисспептин вырабатывается в мозге человека естественным образом, рассказали ученые. Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить влияние вещества на активность лимбической системы мозга.

Для этого исследователи ввели 29 испытуемым инъекции кисспептина и плацебо. Все участники эксперимента являлись здоровыми гетеросексуальными мужчинами. После введения инъекции мужчинам предложили просмотреть изображения, среди которых были романтичные и сексуально окрашенные фотографии. Ученым удалось установить, что под влиянием кисспептина у испытуемых повысилась активность структур мозга, связанных с возбуждением и возникновением чувства влюбленности.

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