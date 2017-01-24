На безопасность городского суда Петербурга потратят более 22 млн рублей

На обслуживание комплексных систем безопасности зданий городского суда Петербурга потратят 22 млн 666 тыс. рублей. Соответствующий аукцион на портале «Госзакупки» был размещен во вторник.
Исполнитель должен будет провести техническое обслуживание и восстановительные работы систем безопасности в здании суда по адресу улица Бассейная, 6, литер А. В обслуживании нуждаются система охранной сигнализации, системы автоматической противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией, система связи с конвоем, часофикация и другие. Все работы нужно выполнить до 31 декабря 2017 года.
Отметим, ранее Федеральная антимонопольная служба отменила тендер на выполнение работ по строительству зданий Верховного суда в Петербург. ФАС нашла нарушения при проведении конкурса. Добавим, закон о переводе судебного департамента при Верховном суде в Петербург был принят в 2014 году.