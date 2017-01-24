Аномальная погода не позволяет применять гранитную крошку в центре Петербурга — Смольный Посыпают улицы Курортного, Красносельского и Пушкинского районов

Аномальная зимняя погода не позволяет городским службам применять гранитную крошку в центре Петербурга. Об этом АБН во вторник сообщили в комитете по благоустройству Петербурге.

Как отметили чиновники, крошкой посыпают улицы Курортного, Красносельского и Пушкинского районов. В правительстве сообщили, что «для крошки нужен хороший снежный накат» и пообещали использовать материал чаще, «если установится хорошая зимняя погода».

Добавим, в этот зимний сезон площадь обработки гранитной крошкой увеличили в 4,5 раза. Совместно с «Водоканалом» в комитете по благоустройству Петербурга определили адресную программу. В нее вошли 300 дорог и 110 тротуаров, где можно применять материал без ущерба для канализации. В отличие от песка, гранитная крошка не смерзается в комки и не требует добавления в состав соли.