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24.01.17 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Аномальная погода не позволяет применять гранитную крошку в центре Петербурга — Смольный

Посыпают улицы Курортного, Красносельского и Пушкинского районов

гранитная крошка

Фото АБН

Аномальная зимняя погода не позволяет городским службам применять гранитную крошку в центре Петербурга. Об этом АБН во вторник сообщили в комитете по благоустройству Петербурге.

Как отметили чиновники, крошкой посыпают улицы Курортного, Красносельского и Пушкинского районов. В правительстве сообщили, что «для крошки нужен хороший снежный накат» и пообещали использовать материал чаще, «если установится хорошая зимняя погода».

Добавим, в этот зимний сезон площадь обработки гранитной крошкой увеличили в 4,5 раза. Совместно с «Водоканалом» в комитете по благоустройству Петербурга определили адресную программу. В нее вошли 300 дорог и 110 тротуаров, где можно применять материал без ущерба для канализации. В отличие от песка, гранитная крошка не смерзается в комки и не требует добавления в состав соли.

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