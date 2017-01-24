Китай разместил у границы с Россией ракеты – СМИ Это межконтинентальные ракеты

Китай разместил у границы с Россией ракеты. Об этом сообщает Global Times во вторник.

В интернете обнародованы снимки разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По некоторым данным, эти ракеты расположены вблизи с российской границей в области северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Как полагают военные аналитики, это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая на службу в китайские войска.

Издание указывает, что публикация в интернете подобных фотографий возможно связана с недавней инаугурацией президента США Дональда Трампа. Есть предположение, что это ответ Пекина «на провокационные заявления Трампа о Китае». Отметим, DF-41 — это твердотопливная дорожно-мобильная ракета, состоящая до 12 ядерных блоков индивидуального наведения, с максимальной дальностью окло 14 тыс. км.