Все новости

24.01.17 / 18:00 Новости / Россия и мир

«Ла-Ла-Ленд» повторил рекорд «Титаника» по числу номинаций на премию «Оскар»

Картина представлена в 14 номинациях

ОскарКартина Дэмиена Шазелла «Ла-Ла-Ленд» номинирована на премию американкой киноакадемии в 14 номинациях, тем самым фильм повторил рекорд «Титаник» Джеймса Кэмерона и «Все о Еве» Джозефа Лео Манкевича. Об этом сообщили в Американской академии киноискусств во вторник.

В частности, «Ла-Ла-Ленд» представлен в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». Кроме того, исполнители главных ролей в картине Райан Гослинг и Эмма Стоун представлены в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса», соответственно.

«Ла-Ла-Ленд» — мюзикл Демиена Шазелла, премьера которого состоялась 31 августа прошлого года. Бюджет картины составил $30 млн, а сборы — более $174 млн. Ранее в январе фильм получил семь премий «Золотой глобус».

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016