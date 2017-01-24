«Ла-Ла-Ленд» повторил рекорд «Титаника» по числу номинаций на премию «Оскар» Картина представлена в 14 номинациях

Картина Дэмиена Шазелла «Ла-Ла-Ленд» номинирована на премию американкой киноакадемии в 14 номинациях, тем самым фильм повторил рекорд «Титаник» Джеймса Кэмерона и «Все о Еве» Джозефа Лео Манкевича. Об этом сообщили в Американской академии киноискусств во вторник.

В частности, «Ла-Ла-Ленд» представлен в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». Кроме того, исполнители главных ролей в картине Райан Гослинг и Эмма Стоун представлены в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса», соответственно.

«Ла-Ла-Ленд» — мюзикл Демиена Шазелла, премьера которого состоялась 31 августа прошлого года. Бюджет картины составил $30 млн, а сборы — более $174 млн. Ранее в январе фильм получил семь премий «Золотой глобус».