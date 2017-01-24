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24.01.17 / 10:47 Новости / Россия и мир

Лавров встретится с главой МИД Азербайджана

Для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе

сергей лавровМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится в Москве с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщил во вторник представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«В рамках визита состоится встреча главы МИД Азербайджана с его российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече будет обсуждено карабахское урегулирование на основе проведенных ранее обсуждений в ходе встреч в  Петербурге и Вене», — рассказал он.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 2 апреля. Тогда Баку сообщил об обстрелах со стороны Армении, а в  Ереване, заявили о «наступательных действиях» Азербайджана. Стороны объявили о прекращении огня в регионе 5 апреля, однако продолжали сообщать о нарушениях перемирия.

По материалам: ria.ru
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