Лавров встретится с главой МИД Азербайджана Для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится в Москве с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщил во вторник представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«В рамках визита состоится встреча главы МИД Азербайджана с его российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече будет обсуждено карабахское урегулирование на основе проведенных ранее обсуждений в ходе встреч в Петербурге и Вене», — рассказал он.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 2 апреля. Тогда Баку сообщил об обстрелах со стороны Армении, а в Ереване, заявили о «наступательных действиях» Азербайджана. Стороны объявили о прекращении огня в регионе 5 апреля, однако продолжали сообщать о нарушениях перемирия.