Индекс цитируемости Албина больше индекса ближайшего соперника в 8,5 раз — «Медиалогия» На втором месте Говорунов

Индекс цитируемости вице-губернатора Петербурга Игоря Албина опередил индекс его ближайшего соперника почти на 43 тыс. пунктов, или в 8,5 раз. Об этом во вторник сообщили в «Медиалогии», которая опубликовала медиарейтинг членов правительства Петербурга.

Компания определила индекс цитируемости Албина как равный 48,7 тыс. пунктов. Индекс его ближайшего соперника вице-губернатора Александра Говорунова – 5,7 тыс. пунктов. На третьем месте вице-губернатор Владимир Кириллов – 3,3 тыс. пунктов.

Из глав комитетов в рейтинге появились глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский и руководитель комитета по транспорту Александр Головин. Также в рейтинг попал глава Невского района Константин Серов. Отметим, все они вошли в состав правительства города осенью 2016 года.

Отметим, в прошлом году на втором месте был Кириллов, а на третьем – Говорунов. Также в 2016 году поменялись местами в рейтинге вице-губернаторы Николай Бондаренко и Сергей Мовчан.

В 2016 году Албин часто комментировал ситуацию вокруг стадиона на Крестовском острове, за строительство которого он был назначен ответственным. Также Албин выступал по таким вопросам, как открытие станции метро «Василеостровская» и строительство аэроэкспресса в «Пулково».