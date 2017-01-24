Миллионер, Армения и X5 Retail Group. Итоги вторника

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. ВТБ увеличил прибыль в полтора раза, а X5 Retail Group получил рекордную выручку. Еще Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера. Таким был вторник.

Чистая розничная выручка ритейлера X5 Retail Group увеличилась на 27,5% в прошлом году. Прирост чистой розничной выручки ритейлера составил 221,5 млрд рублей. Это наиболее высокий результат в истории компании.

Российское правительство планирует приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей. Компанию планируют приватизировать в марте-апреле этого года.

Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера — бизнесмена Виталия Орлова. Ему принадлежит рыбодобывающее предприятие «Норебо холдинг». Bloomberg оценил его состояние в $1 млрд, причем этот капитал Орлову помогли нарастить западные санкции.

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. «Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение», — сказал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Чистая прибыль ВТБ выросла на 44% за 2016 год. В прошлом году прибыль до налогообложения составила 77,4 млрд рублей.