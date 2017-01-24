Минкульт готов увеличить пошлину на кино до 5 млн рублей Мера направлена на сокращение зарубежного кино в РФ

Минкульт готов увеличить пошлину на кино до 5 млн рублей. Об этом сообщил директор Фонда кино Антон Малышев во вторник.

Малышев отметил, что ведомство выступает за увеличение стоимости прокатного удостоверения для сокращения числа голливудских фильмов в российских кинотеатрах. Но при этом отметил, что порог вхождения зарубежного кино на отечественный рынок достаточно низкий, ведь размер госпошлины, необходимой для получения прокатного удостоверения, — 3,5 тыс. рублей.

Отметим, за повышение стоимости госпошлины выступает глава Министерства культуры Владимир Мединский. Последний хочет на официальном уровне представить эту инициативу к обсуждению на совете по кинематографии. Полученные деньги планируется внести в бюджет по производству отечественных фильмов. Также отмечается, что цена прокатного удостоверения для отечественного кино будет также на уровне 5 млн рублей, но при этом затраты будут возмещаться.