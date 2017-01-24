Минкультуры создало рабочую группу для разрешения конфликтов в театральной сфере Она займется, в том числе, кадровыми вопросами

Министерство культуры создало рабочую группу для разрешения конфликтов, возникающих в театральной сфере. Об этом сообщили во вторник в ведомстве.

Группа займется, в том числе, подготовкой предложений кадрового характера, в части назначения художественных руководителей и главных режиссеров. В состав группы вошли, в частности, Валерий Фокин, Владимир Урин, Александр Калягин, Кирилл Крок, Евгений Миронов. Члены группы будут ротироваться каждый год.

Напомним, с идеей о создании совета для обсуждения спорных вопросов, возникающих в театральной среде, ранее выступил худрук Александринского театра Валерий Фокин. Он сделал соответствующее заявление на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку.