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24.01.17 / 15:59 Новости / Общество / Россия и мир

Минюст требует скорректировать закон о многократных нарушениях правил проведения митингов

По которому осудили Ильдара Дадина

закон дадинМинистерство юстиции выступило за корректировку нормы об уголовной ответственности за многократные нарушения правил проведения митингов. Об этом советник министра юстиции Мария Мельникова заявила во вторник на заседании Конституционного суда.

При этом сама норма закона, по ее мнению, соответствует конституции РФ. Пока что возможна неопределенность толкования, например, при подсчете правонарушений и сроках их совершения, считает Мельникова. Напомним, по этой норме осужден оппозиционер Ильдар Дадин.

В Конституционный суд жалобу на статью 212.1 УК РФ подал именно Дадин. Его осудили на три года в колонии общего режима. Суд прошел в 2015 году. В ноябре 2016 года Дадин заявил, что в колонии в Сегеже пытают заключенных. После этого его перевели в колонию в Алтайском крае, а он попросил вернуть его в карельскую ИК.

По материалам: ria.ru
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