Завод Nissan в Петербурге в 2016 году произвел на 8% авто больше год к году Надеются сохранить тренд на повышение и в 2017 году

Завод Nissan в Петербурге в 2016 году увеличил объем производства на 8% год к году. Об этом в компании сообщили во вторник.

В компании надеются сохранить тренд на повышение в 2017 году. Всего с конвейера завода сошли 36,5 тыс. автомобилей. В прошлом году завод начал выпускать еще две модели — Nissan Qashqai и новое поколения Nissan Murano.

В 2015 году Nissan в Петербурге собрал 33,8 авто. Отметим, завод работает более десяти лет. Он находится на северо-западе Петербурга, инвестиции в строительство составили более $200 млн. Производственная мощность завода – 100 тыс. авто в год. Также в 2016 году Nissan начал экспортировать в Европу бамперы местного производства.