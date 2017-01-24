В строительство нового здания РНБ вложили более 3,6 млрд рублей Его закончат строить 31 марта 2017 года

Стоимость строительства нового здания Российской национальной библиотеки (РНБ) — 3,6 млрд рублей. Об этом АБН сообщили в Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации во вторник.

Срок сдачи здания — 31 марта этого года, подтвердили в учреждении. Новое здание возводят в квартале между Бассейной, Варшавской улицами, Московским проспектом и безымянным проездом.

Напомним, строительные работы второй очереди библиотеки началось в 2009 году. По словам нового директора библиотеки Александра Вислого, строительство здания затянулось из-за нехватки финансирования и других обстоятельств. На заключительном этапе в строительство вложили около 1 млрд рублей. После открытия второй очереди начнется реконструкция исторического здания библиотеки, расположенного на Невском проспекте.