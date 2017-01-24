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24.01.17 / 20:09 Новости / Россия и мир

В Воронеже после обыска задержали главного архитектора города

Его обвиняют в получении взятки

обыск воронеж

Коллаж АБН

В Воронеже после обыска правоохранители задержали главного архитектора города Антона Шевелева. Об этом во вторник сообщили в СК по Воронежской области.

Обыски прошли дома и на работе подозреваемого. У него изъяли предметы и документы, которые доказывают причастность Шевелева к преступлению. Его подозревают в получении взятки в размере более 500 тыс. рублей.

Отметим, Шевелеву грозит более 15 лет лишения свободы. Он якобы помогал некоему коммерческому предприятию.

Ранее в екатеринбургском отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями прошли обыски. Они были связаны с задержанием тренера Никиты Мальцева, который предложил взятку в размере 1,2 млн рублей главе букмекерской конторы. В деле упоминалась фамилия оперативника ОЭБиПК городского главка.

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