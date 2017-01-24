В 2016 году в ОЭЗ Петербурга появилось 10 новых резидентов Всего инвестировали 7,5 млрд рублей

В 2016 году в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» начали работать 10 новых резидентов. Об это в пятницу сообщили в комитете по промышленной политике и инновациям.

Всего в ОЭЗ города теперь работает 43 компании. Инвестиции по итогам года достигли 7,5 млрд рублей. Год к году их объем вырос на 35%. В Смольном называют ОЭЗ Петербурга «одной из самых эффективных среди особых экономических зон в России».

Выручки резидентов за 2016 год выросла почти вдвое по сравнению с 2015 годом. Она составила 11,3 млрд рублей.

Напомним, в 2016 году управлять ОЭЗ стал регион. В конце октября Минэкономразвития и правительство Петербурга подписали соответствующее соглашение.

За все время работы городской ОЭЗ резиденты инвестировали более 23 млрд рублей. Они получили совокупную выручку более 24 млрд рублей. ОЭЗ в Петербурге работает с 2006 года.