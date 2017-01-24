Торги на московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ — 2147,51 пункта, РТС — 1136,95 пункта

Торги на Московской фондовой бирже во вторник открылись разнонаправленно. ММВБ — 2147,51 пункта, РТС — 1136,95 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что на инвесторы на мировых рынках не хотят рисковать, пока присматриваются к действиям нового президента США Дональда Трампа. На российском рынке, по словам аналитика, идет коррекция. Закрывшись ниже 2150 пунктов накануне, ММВБ может продолжить снижение.

Токийская фондовая биржа закрылась падением индексов. TOPIX потерял 8,3 пункта до 1506,33 пункта, а JPX-Nikkei 400 снизился на 71,46 пункта до 13495,86 пункта.