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24.01.17 / 13:46 Новости / Общество / Россия и мир

Группа «Аэрофлот» нарастила перевозки на 10,3% в 2016 году

Показатель превысил 43 млн человек

перевозки группы аэрофлот Перевозки группы «Аэрофлот» выросли на 10,3% в прошлом году. Об этом во вторник сообщили в компании.

Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 млн человек. Пассажирооборот группы вырос на 14,8% год к году.

В декабре 2016 года группа «Аэрофлот» перевезла 3,4 млн пассажиров. Это на 16,6% больше год к году.

Добавим, в группу «Аэрофлот» входят четыре авиаперевозчика: «Россия», «Победа», «Аэрофлот» и «Аврора». Перевозки «Аэрофлота» по итогам минувшего года составили 29 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за 2015 год. Пассажирооборот авиакомпании увеличился на 11,6% год к году.

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