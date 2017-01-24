Все новости

24.01.17 / 13:34 Новости / Россия и мир

Песков: В Москве не воспринимают военное строительство Китае как угрозу России

«Мы дорожим нашими отношениями»

песковВ Москве не воспринимают военное строительство в Китае у границ России как угрозу. Такое заявление во вторник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», — сказал Песков.

Напомним, ранее китайская газета Global Times сообщила о том, что КНР разместила у границе с Россией ракеты. Речь идет о баллистической ракете Dongfeng-41 (DF-41). Она, по данным издания, размещена в области северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016