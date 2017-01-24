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24.01.17 / 19:10 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге с ноября 2016 года прошло более 50 снегопадов

В два раза больше, чем за тот же период в прошлую зиму

петербург снегопад

Фото АБН

В Петербурге с начала ноября 2016 года прошло более 50 снегопадов. Об этом во вторник сообщили в комитете по благоустройству города.

В прошлую зиму за аналогичный период выпало в два раза меньше снегопадов. При этом число переходов через ноль градусов, когда морозы сменяются оттепелями, тоже превысило прошлогоднее значение.

Напомним, ранее председатель комитета по благоустройству города Владимир Рублевский заявил о том, что все структуры справляются с очисткой Петербурга от снега и льда. Во вторник на уборку города вышло более 1 тыс. дворников и более 600 единиц техники. По данным петербургских травмпунктов, количество пострадавших из-за гололеда выросло на этой неделе в среднем на 20–30%.

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