Пирумов признал вину по «делу реставраторов» И начал возмещать ущерб

Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов признал вину в рамках так называемого «дела реставраторов». Заседание суда прошло во вторник.

О том, что Пирумов признал вину, сообщил судья Мосгорсуда. Также он рассказал, что бывший чиновник начал возмещать ущерб по делу. Кроме того, Пирумов получил обвинения по еще одному эпизоду – в хищении денег, которые должны были пойти на реставрацию крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Напомним, Минкульт просит с фигурантов дела возмещения в размере более 100 млн рублей. Всех их подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на реставрацию различных памятников культуры.

Пирумову продлили арест до 15 марта. Напомним, экс-замминистра задержали в начале 2016 года.