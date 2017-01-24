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24.01.17 / 13:42 Новости / Россия и мир

Пирумов признал вину по «делу реставраторов»

И начал возмещать ущерб

пирумов

Фото 29ru.net

Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов признал вину в рамках так называемого «дела реставраторов». Заседание суда прошло во вторник.

О том, что Пирумов признал вину, сообщил судья Мосгорсуда. Также он рассказал, что бывший чиновник начал возмещать ущерб по делу. Кроме того, Пирумов получил обвинения по еще одному эпизоду – в хищении денег, которые должны были пойти на реставрацию крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Напомним, Минкульт просит с фигурантов дела возмещения в размере более 100 млн рублей. Всех их подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на реставрацию различных памятников культуры.

Пирумову продлили арест до 15 марта. Напомним, экс-замминистра задержали в начале 2016 года.

По материалам: ria.ru
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