В Setl City отвергли информацию о несоответствии закону проектной декларации застройщика «Планетограда» Ранее противники комплекса попросили комстрой проверить застройщика

В строительной компании Setl City отвергли информацию о том, что проектная декларация застройщика ЖК «Планетоград» не соответствует нормам действующего законодательства. Об этом АБН во вторник заявили в компании.

Информацию о проблемах с документацией в Setl City назвали слухами. «Проектная декларация, как и вся полученная застройщиком разрешительная документация, полностью соответствует действующим нормам и законам», — отметили в компании.

Напомним, ранее жители Московского района сообщили о том, что проектная декларация застройщика ЖК «Планетоград», ООО «Агентство по развитию территории «Созидание», не соответствует требованиям закона. В связи с этим активисты направили ряд жалоб в комитет по строительству Петербурга. Они заявляют, что нужно возбудить административное дело в отношении компании.

Setl Group совместно с «Моргал Инвестментс» реализует проект ЖК «Планетоград». Он находится очень близко с Пулковской обсерватории. Противники «Планетограда» заявляют, что новый ЖК помешает работе ученых.