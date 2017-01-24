Правительство выделило более 8 млрд рублей на строительство дорог

Правительство предоставило 8,3 млрд рублей на возведение дорог. Об этом стало известно во вторник на официальном сайте правительства.
Правительство России выделило денежные ресурсы на возведение сельских дорог к населённым пунктам и производственным объектам в 54 региона. Самые большие средства получили Башкортостан (634 мнл рублей), Татарстан (579 млн рублей) и Удмуртия (521 млн рублей). Как отметили в правительстве, это решение должно привести к росту протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.
Напомним, в 2016 году убытки на строительство дорог сокращены на 30%. В итоге на строительство автомобильных сетей израсходовано 97 млрд рублей. За 2016 год в России было отремонтировано 8 тыс. км дорожного полотна.