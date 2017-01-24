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24.01.17 / 07:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство выделило более 8 млрд рублей на строительство дорог

Субсидии предоставлены 54 регионам страны

Правительство выделило более 8 млрд рублей на строительство дорог

Фото с сайта kommersant.ru

Правительство предоставило 8,3 млрд рублей на возведение дорог. Об этом стало известно во вторник на официальном сайте правительства.

Правительство России выделило денежные ресурсы на возведение сельских дорог к населённым пунктам и производственным объектам в 54 региона. Самые большие средства получили Башкортостан (634 мнл рублей), Татарстан (579 млн рублей) и Удмуртия (521 млн рублей). Как отметили в правительстве, это решение должно привести к росту протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.

Напомним, в 2016 году убытки на строительство дорог сокращены на 30%. В итоге на строительство автомобильных сетей израсходовано 97 млрд рублей. За 2016 год в России было отремонтировано 8 тыс. км дорожного полотна.

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