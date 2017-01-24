Работодатели увеличат расходы на обучение сотрудников на 12-15% — исследование Почти 40% российских работодателей стали уделять больше внимания вопросам обучения

Работодатели увеличат расходы на обучение сотрудников на 12-15% в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта «HR Lab«HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведенного для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Почти 40% российских работодателей стали уделять больше внимания вопросам обучения внутри и за пределами компании. Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников HR-служб 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 37% компаний увеличили расходы на образовательные мероприятия своих сотрудников на 12-15% к бюджету 2016 года. В ряде случаев рост составил до 25%.

Отметим, согласно опросу Superjob, 12% россиян редактируют информацию на личных страницах в соцсетях из-за того, что эти страницы могут проверить работодатели. Большинство опрошенных, 68% знают о том, что работодатели проверяют личные страницы кандидатов перед тем, как приглашать их на собеседование. Однако редактировать данные из-за этого считают необходимым только 32% опрошенных.