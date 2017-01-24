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24.01.17 / 16:58 Новости / Россия и мир

«Рай» не вошел в список номинантов на премию «Оскар»

Ранее «Рай» получил «Серебряного льва»

оскарКартина «Рай» Андрея Кончаловского не вошла в список номинантов на премию американской киноакадемии. Об этом сообщили в Американской академии киноискусств.

Всего в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» академики рассмотрели 85 картин. В шорт лист вошли девять фильмов: австралийская «Танна» режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датская «Моя земля» Мартина Зандвлиета, немецкая «Тони Эрдманн» Марен Аде, иранская «Коммивояжер» Асгара Фархади и шведская «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма.

«Рай» вышел в 2016 году. Фильм рассказывает о русской эмигрантке, участвующей во французском сопротивлении во время Второй мировой войны, офицере СС и французс-коллаборационист. В фильме снялись, в частности, Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков и Кристиан Клаусс. Премьера картины состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Фильм получил «Серебряного льва» за режиссуру. Добавим, церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.

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