«Рай» не вошел в список номинантов на премию «Оскар» Ранее «Рай» получил «Серебряного льва»

Картина «Рай» Андрея Кончаловского не вошла в список номинантов на премию американской киноакадемии. Об этом сообщили в Американской академии киноискусств.

Всего в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» академики рассмотрели 85 картин. В шорт лист вошли девять фильмов: австралийская «Танна» режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датская «Моя земля» Мартина Зандвлиета, немецкая «Тони Эрдманн» Марен Аде, иранская «Коммивояжер» Асгара Фархади и шведская «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма.

«Рай» вышел в 2016 году. Фильм рассказывает о русской эмигрантке, участвующей во французском сопротивлении во время Второй мировой войны, офицере СС и французс-коллаборационист. В фильме снялись, в частности, Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков и Кристиан Клаусс. Премьера картины состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Фильм получил «Серебряного льва» за режиссуру. Добавим, церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.