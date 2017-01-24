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24.01.17 / 13:59 Новости / Россия и мир / Финансы

Rio Tinto продаст подразделение компании Yancoal Australia за $2,45 млрд

Подразделение также находится в Австралии

rio tinto Горнодобывающая компания Rio Tinto продаст подразделение Coal & Allied компании Yancoal Australia за $2,45 млрд. Об этом в Rio Tinto сообщили во вторник.

Coal & Allied занимается угольными месторождениями в Австралии. В момент заключения сделки Yancoal Australia выплатит $1,95 млрд. Еще $500 млн выплатят в течение пяти лет.

Сделку должны одобрить правительство Австралии, регулирующие органы Китая и правительство штата Новый Южный Уэльс. Сделку намерены закрыть во II полугодии 2017 года.

Британско-австралийская горно-металлургическая компания Rio Tinto работает с 1873 года. Она добывает и производит алюминий, уголь, медь, железную руду, алмазы, золото, а также уран. Компания представлена более чем в 40 странах. Она находится в тройке крупнейших производителей и экспортеров железной руды.

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