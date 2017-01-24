Сбербанк создаст подразделение для работы с роботами Кардинальные изменения наступят через 20—30 лет

Сбербанк намерен создать подразделение для работы и управлением роботами. Об этом сообщил во вторник директор проектов центра технологических инноваций компании Дмитрий Булычков.

По словам Булычкова, через 20-30 лет банковские операции будут роботизированы. Ожидается появление большого количества роботов. Это будут самостоятельные субъекты, которым понадобится среда для работы, обмена информацией, для того, чтобы делать заказ на заправку и многое другое. Как добавил Булычков, внедрение роботов решит проблемы управления распределенными устройствами и системами.

Напомним, в прошлом году компания внедрила робота-юриста в работу. Он способен самостоятельно писать исковые заявления, что освободило юристов от рутинной работы. По словам топ-менеджера банка Вадима Кулика, из-за этого организация сократит около 3 тыс. рабочих мест уже в 2017 году.