Роскомнадзор готов штрафовать нелегальных продавцов сим-карт – СМИ Максимальный штраф грозит иностранным продавцам

Роскомнадзор и МВД сформировал закон, предлагающий штрафовать нелегальных продавцов сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ во вторник.

Как указывает издание, иностранцу или человеку, не имеющему гражданство, за нелегальный сбыт сим-карт будет выставлен штраф — от 50 до 60 тыс. рублей. За правонарушение также грозит конфискация товара, административный арест до 15 суток с выпроваживанием из страны. За реализацию сим-карт без полномочий от оператора штраф для физических лиц колеблется от двух до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Согласно новому законопроекту, операторы будут устанавливать достоверность информации об абонентах не только по паспорту. Планируется, что проверка будет происходить путем единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через квалификационную электронную подпись, портал госуслуг, с применением подключения к системам госорганов.

Отметим, сотовые операторы смогут подписывать соглашения с абонентами об оказании услуг связи «с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме». Поправки вступят в действие с 1 января 2019 года. Как сообщил источник «Ъ», примечания к закону о регулировании сим-карт могут внесены в Госдуму вместе с разделом, отвечающим за мессенджеры.