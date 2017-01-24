«Роснефть» подала иск к «Транснефти» Разбирательства начались в прошлом году

«Роснефть» подала иск против «Транснефти» по делу о транспортировке нефти. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал во вторник.

В конце декабря 2016 года компания «Роснефть» подавала заявление против контрагента. По решению суда с 1 января 2017 года «Транснефти» запрещалось перевозить «черное золото» «Роснефти». Представитель ответчика Игорь Демин тогда заявил, что компания не продлила с ней договор на перевозку нефти на 2017 год.

Арбитражный суд отметил, что «Роснефти» необходимо подать заявление с требованием к конкуренту не позже 25 января 2017 года. В противном случае, меры, наложенные судом ранее, будут сняты.

Напомним, глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что «Роснефть» постоянно срывает сроки транспортировки нефти. Он добавил, что вместо подписания договора в сроки, «Роснефть» обратилась в суд. Компания требует принять меры, затягивающие подписание договор на транспортировку нефти на следующий год. Топ-менеджер «Транснефти» Демин считает, что принятое решение суда незаконно и намерен его обжаловать.