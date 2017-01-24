Среду и четверг назвали самыми популярными днями для угонов авто в Петербурге А также выросло количество угонов по воскресеньям

Среда и четверг стали самыми популярными днями для угонов автомобилей в Петербурге в 2016 году. Об этом во вторник сообщили в агентстве Auto-Dealer-СПб.

Четверг — лидер по доле угонов среди всех дней недели (22% похищений). В среду угоняют 21% авто. По 14% угонов приходилось на вторники и воскресенья. Причем для воскресенья доля угонов год к году выросла на 5%.

Отметим, агентство использовало данные ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад». В компании сообщили, что подготовка к угону обычно занимает два-три рабочих дня. Напомним, в 2014 и 2015 годах еще одним популярным днем у угонщиков была пятница. На выходные приходилось только по 9% угонов.