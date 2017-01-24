В 2017 году театр «Сатирикон» получит 250 млн рублей На уровне прошлого года

В 2017 году московский театр «Сатирикон» получит 250 млн рублей финансирования. Об этом во вторник заявил глава общественного совета при министерстве культуры России Павел Пожигайло.

Этот объем финансирования – на уровне прошлого года. Отметим, ранее театр получал в том числе спонсорские деньги.

В 2016 году театр потратил 80 млн рублей на аренду помещения. Напомним, в октябре 2016 года худрук «Сатирикона» Константин Райкин отправил письмо министру культуры Владимиру Мединскому. Райкин просил о финансовой помощи театру. Мединский обещал Райкину помочь театру.