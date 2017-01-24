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24.01.17 / 19:33 Новости / Россия и мир / Финансы

В 2017 году театр «Сатирикон» получит 250 млн рублей

На уровне прошлого года

сатириконВ 2017 году московский театр «Сатирикон» получит 250 млн рублей финансирования. Об этом во вторник заявил глава общественного совета при министерстве культуры России Павел Пожигайло.

Этот объем финансирования – на уровне прошлого года. Отметим, ранее театр получал в том числе спонсорские деньги.

В 2016 году театр потратил 80 млн рублей на аренду помещения. Напомним, в октябре 2016 года худрук «Сатирикона» Константин Райкин отправил письмо министру культуры Владимиру Мединскому. Райкин просил о финансовой помощи театру. Мединский обещал Райкину помочь театру.

По материалам: tass.ru

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