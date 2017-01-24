Сенат США назначил директора ЦРУ Им стал 53-летний конгрессмен от штата Канзас

Сенат США назначил нового директора ЦРУ. Об этом передает Reuters во вторник.

Сенат США утвердил на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео. Последний в течение шести лет был членом палаты представителей США. Но в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп выдвинул его на пост главы ЦРУ. Известно, что 67 сенаторов проголосовали за его кандидатуру. А 30 сенаторов выступили против. Ранее сообщалось, что Трамп будет присутствовать на церемонии присяги Помпео в штаб-квартире ЦРУ.

Отметим, Майк Помпео обучался в Военной академии США. Занимался бизнесом. Открыл компанию Thayer Aerospace. Имеет степень доктора права Гарвардского университета.