Скорой помощи позволят в радиоэфире требовать уступить дорогу Технология передачи сообщений еще не доработана

Скорой помощи позволят в радиоэфире требовать уступить дорогу. Об этом сообщил представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков во вторник.

Как указывает издание, система, по которой будет осуществляться передача сообщений, называется Radio Data System (RDS), но в настоящее время она находится на тестировании. Известно, что технологию RDS используют для отображения на дисплеях приемников сопутствующей радиопередачам информации, передаваемой радиостанциями. Планируется, что скорая помощь с использованием этой технологии сможет прерывать вещание радиостанций, чтобы обратиться к водителям с требованием уступить дорогу.

В настоящее время совершенствованием системы RDS занимается Минкомсвязи РФ. Последнее заинтересовано в формировании «стандарта для всех экстренных оперативных служб». Как отмечает представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая, вопрос о возмещении убытков радиостанциям от использования их эфирного времени находится на «начальной стадии обсуждения». Цена половины минуты эфирного времени на столичных радиостанциях достигает 100 тыс. рублей. Как пишет «Ъ», некоторые представители радиоиндустрии готовы отказаться от денежных возмещений в том случае, если сообщения касаются ЧП и не будут идти слишком часто.