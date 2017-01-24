Yahoo! отложила слияние с Verizon Из-за утечки данных юзеров Yahoo!

Слияние Yahoo! и Verizon отложено на несколько месяцев. Об этом в компании рассказали во вторник.

Ранее предполагалось, что компании закроют сделку в первом квартале 2017 года. В настоящий момент Yahoo! планирует подготовиться к слиянию «в кратчайшие сроки».

Предполагается, что слияние завершится через три месяца. За это время Yahoo! попытается ликвидировать последствия взлома.

Об утечке данных Yahoo! стало известно в сентябре этого года. Тогда компания сообщила о похищении примерно 500 млн учетных данных пользователей.