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24.01.17 / 17:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин РФ намерен приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей

В марте-апреле

Совкомфлот приватизировать

Фото: rus-shipping.ru

Российское правительство планирует приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Компанию планируют приватизировать в марте-апреле этого года.

«Весна — традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», — отметил Моисеев.

Добавим, правительство намерено приватизировать 25% минус одна акция. Доходы от продажи акций направят в бюджет.

Напомним, «Совкомфлот» — судоходная компания. Она на 100% принадлежит государству через Росимущество.

По материалам: tass.ru
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