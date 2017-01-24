Кабмин РФ намерен приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей В марте-апреле

Российское правительство планирует приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Компанию планируют приватизировать в марте-апреле этого года.

«Весна — традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», — отметил Моисеев.

Добавим, правительство намерено приватизировать 25% минус одна акция. Доходы от продажи акций направят в бюджет.

Напомним, «Совкомфлот» — судоходная компания. Она на 100% принадлежит государству через Росимущество.