Кабмин РФ намерен приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей

Российское правительство планирует приватизировать «Совкомфлот» за 30 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Компанию планируют приватизировать в марте-апреле этого года.
«Весна — традиционное окно для размещения акций. Мы бы хотели не затягивать и им воспользоваться», — отметил Моисеев.
Добавим, правительство намерено приватизировать 25% минус одна акция. Доходы от продажи акций направят в бюджет.
Напомним, «Совкомфлот» — судоходная компания. Она на 100% принадлежит государству через Росимущество.