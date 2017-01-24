Все новости

24.01.17 / 13:01 Новости / Общество / Россия и мир

Sprint купила 33% стримингового сервиса Jay-Z

Tidal

тидал Jay-ZМобильный оператор Sprint приобрела 33% музыкального сервиса Tidal, который принадлежит американскому рэперу Jay-Z. Сообщение компании опубликовано накануне.

Слияние компаний позволит подписчикам Tidal получить уникальный доступ к эксклюзивному контенту. О предложениях и акциях совместной компании станет известно позднее.

Tidal доступна пользователям из 52 стран мира. В каталогах музыкального сервиса можно найти более 42,5 млн композиций. В настоящий момент у сервиса около 3 млн подписчиков. Ранее СМИ сообщали о переговорах компании с Apple и Samsung.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016