Sprint купила 33% стримингового сервиса Jay-Z Tidal

Мобильный оператор Sprint приобрела 33% музыкального сервиса Tidal, который принадлежит американскому рэперу Jay-Z. Сообщение компании опубликовано накануне.

Слияние компаний позволит подписчикам Tidal получить уникальный доступ к эксклюзивному контенту. О предложениях и акциях совместной компании станет известно позднее.

Tidal доступна пользователям из 52 стран мира. В каталогах музыкального сервиса можно найти более 42,5 млн композиций. В настоящий момент у сервиса около 3 млн подписчиков. Ранее СМИ сообщали о переговорах компании с Apple и Samsung.