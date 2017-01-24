США не согласуют с Россией авиаудары в Сирии Но координируют другие вопросы

США не согласуют с Россией авиаудары в Сирии. Об этом сообщил представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй во вторник.

В настоящее время Пентагон не согласует воздушные удары в Сирии с Россией. Но поддерживает связь с российскими военными по вопросам осуществления безопасности полетов и препятствия конфликтных ситуаций в регионе.

Напомним, в понедельник российские военные объявили об успешном сотрудничестве с Турцией и международной коалицией во главе с США в Сирии. Российские и турецкие самолеты совместными усилиями нанесли авиаудары по местам боевиков в Эль-Баб. В этой операции приняла участие авиация одной из европейских стран – членов НАТО. В этой связке участники спецоперации нанесли удары по целям, местоположения которых предоставили американские военные.