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24.01.17 / 01:54 Новости / Россия и мир / Экономика

В США высказались за соблюдение санкций против РФ

Сохранение санкций поддержал кандидат в министры финансов США

В США за соблюдение санкции против РФВ США высказались за соблюдение санкций против РФ. Об этом передает Блумберг во вторник.

Известно, что кандидатом на должность руководителя Министерства финансов США в новой администрации является Стивен Мнучин. Он заявил, что намерен обеспечить соблюдение существующих санкций в отношении не только России, но и Ирана. Ранее сообщалось, что Мнучин не исключает послабление санкций, но при одном условии – заключении «лучшей сделки» с Москвой.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности подписания с Россией соглашения об уменьшении ядерного оружия в обмен на снятие санкций. На подобное заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться вступления Трампа на пост президента США. Песков тогда отметил, что Россия в настоящее время не рассчитывает на сокращение собственного ядерного арсенала в обмен на снятие американских санкций.

По материалам: bloomberg.com
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