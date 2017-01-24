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24.01.17 / 11:43 Новости / Россия и мир

Более трети россиян заявляют об улучшении отношения студентов к учебе

Еще 79% россиян положительно относятся к тому, что студенты совмещают учебу с работой

Вуз универ фото с сайта aprpress.comОб улучшении отношения студентов к учебе заявляют 37% жителей России.  Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного всероссийским центром общественного мнения и опубликованные во вторник.

При этом 47% опрошенных уверены, что ситуация с возможностью для выпускников устроиться на работу по специальности ухудшается. Положительно к тому, что студенты вузов совмещают учебу с работой относятся 79% россиян.

Опрос прошел 20-22 января. Метод опроса — телефонное интервью. Его участниками стали 1,8 тыс. человек.

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