Более трети россиян заявляют об улучшении отношения студентов к учебе Еще 79% россиян положительно относятся к тому, что студенты совмещают учебу с работой

Об улучшении отношения студентов к учебе заявляют 37% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного всероссийским центром общественного мнения и опубликованные во вторник.

При этом 47% опрошенных уверены, что ситуация с возможностью для выпускников устроиться на работу по специальности ухудшается. Положительно к тому, что студенты вузов совмещают учебу с работой относятся 79% россиян.

Опрос прошел 20-22 января. Метод опроса — телефонное интервью. Его участниками стали 1,8 тыс. человек.