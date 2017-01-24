Суд в Гааге отказался разделить процесс по жалобе экс-акционеров «Юкоса» Ранее Конституционный суд разрешил не выплачивать 1,9 млрд евро компенсации экс-акционерам «Юкоса»

Апелляционный суд Гааги отказался делить на две части процесс по жалобе бывших акционеров компании «Юкос». Об этом сообщил во вторник глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

По его словам, российская сторона представила 15 оснований для отмены решения о выплате Россией компенсации бывшим акционерам компании. Защита «Юкоса», в свою очередь, предлагала рассмотреть 14 оснований позже, а сосредоточится на том, по которому одержала победу.

Кондаков добавил, что адвокаты экс-акционеров не предоставили в суд меморандум с аргументами о своем несогласии об отмене обязательства России выплатить компенсацию. Суд обязал бывших акционеров изложить полную позицию до 16 марта.

Напомним, в 2014 году Третейский суд Гааги обязал Россию выплатить аффилированным с бывшими акционерами «Юкос» компаниям около 50 млрд. ЕСПЧ обязал Россию вылатить 1,9 млрд евро экс-акционерам компании в качестве компенсации. На минувшей неделе Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать эти деньги.