Все новости

24.01.17 / 13:28 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Розничный кредитный портфель СЗ банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей

Год к году рост на 10%

сз банк сбербанкаРозничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей по итогам 2016 года. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили во вторник.

Год к году портфель вырос на 10%. Его основу составили жилищные кредиты – на долю ипотеки приходится 56%, на потребительские кредиты – 31%, на кредитные карты – 13%.

Напомним, что в 2016 году ипотечный кредитный портфель СЗ банка Сбербанка преодолел отметку в 200 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов составил 100 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов СЗ банка составил 545 млрд рублей. Год к году он вырос на 4%.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016