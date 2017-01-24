Розничный кредитный портфель СЗ банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей Год к году рост на 10%

Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей по итогам 2016 года. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили во вторник.

Год к году портфель вырос на 10%. Его основу составили жилищные кредиты – на долю ипотеки приходится 56%, на потребительские кредиты – 31%, на кредитные карты – 13%.

Напомним, что в 2016 году ипотечный кредитный портфель СЗ банка Сбербанка преодолел отметку в 200 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов составил 100 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов СЗ банка составил 545 млрд рублей. Год к году он вырос на 4%.