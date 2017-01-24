Танкер с топливом прибудет в Магадан до конца недели В регионе наблюдается дефицит топлива

Танкер с топливом АИ-95 прибудет в Магадан до конца недели. Об этом сообщили на сайте правительства Магаданской области во вторник.

Топливо АИ-95 в настоящее время продается в регионе только по талонам. Другими видам автомобильного топлива Магаданская область снабжена в полном объеме. Известно, что танкер со 145 тоннами топлива прибудет в Магадан 26-27 января. В сообщении отмечается, с учетом времени на разгрузку и доставку бензина на заправочные станции, снятие ограничений назначили на 29-30 января. Поступление топлива будет осуществляться и в последующие сроки, что обеспечит постоянное снабжение региона необходимым топливом.

Напомним, в настоящее время в Магадане введено ограничение на продажу дефицитного топлива АИ-95. Нехватки остальных видов нефтепродуктов не наблюдается. Вопрос цены нефтепродуктов в регионе стоит на контроле областного правительства.