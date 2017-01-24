В «Лабиринте» начали продавать «толстые» литературные журналы Готовят специальный раздел «Литературные журналы»

В интернет-магазине «Лабиринт» начали продавать «толстые» литературные журналы. Об этом накануне рассказал главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин.

В «Лабиринте» можно купить «Знамя», «Октябрь», «Иностранная литература», «Дружба народов», «Арион», «Юность». Чупринин отметил, что журналы продают с начала месяца. В частности, номер «Знамени» за январь 2017 года со скидкой стоит 200 рублей, декабрьский выпуск 2016 года стоит 250 рублей, ноябрьский – 301 рубль. Также «Лабиринт» готовит специальный раздел «Литературные журналы».

Отметим, большинство «толстяков» можно заказать через их собственные сайты. Также электронные версии большинства журналов доступны на ресурсе «Журнальный зал». Они появляются на сайте примерно через месяц после выхода «бумажной» версии.