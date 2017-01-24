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24.01.17 / 20:46 Новости / Общество / Россия и мир

«Три икса: Мировое господство» за уикэнд собрал свыше 318 млн рублей

«Ла-ла Ленд» остался на четвертой позиции

Три икса: Мировое господствоФильм «Три икса: Мировое господство» за 19-22 января собрал 318,99 млн рублей. Об этом во вторник сообщили аналитики портала «Кинобизнес».

«Ла-ла Ленд» опустился на четвертое место, собрав 58 млн рублей. На втором месте по сборам фильм «Невеста» (свыше 102 млн рублей), на третьем – «Почему он?» с 68 млн рублей.

Добавим, режиссером фильма «Три икса: Мировое господство» стал Ди Джей Карузо. В нем снялись Вин Дизель, Джеффри Кирченбаум и другие.

Напомним, во вторник американская академия киноискусств объявила основных претендентов на «Оскар». Картина Дэмиена Шазелла «Ла-Ла-Ленд» номинирована на премию американкой киноакадемии в 14 номинациях.

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