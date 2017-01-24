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24.01.17 / 11:31 Новости / Петербург и Ленобласть

На Тучковом мосту установят железобетонные плиты проезжей части

Реконструкция идет по календарному плану

Тучков мост Подрядчик на реконструкции Тучкова моста ЗАО «Пилон» установит железобетонные плиты на проезжей части. Об этом в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили во вторник.

Также «Пилон» заменит металлоконструкции разводного пролета моста, а также установит гидравлическое и электротехническое оборудование. Реконструкция проходит по календарному плану, отметили в КРТИ. Работы идут круглосуточно. Работы выполнили на 28,6%.

Напомним, каждый день с 00:00 до 06:00 мост полностью закрывают для проезда. На мосту уже полностью разобрали существующие конструкции, установили временные опоры и ледорезы.

Реконструкцию Тучкова моста должны закончить во II квартале 2018 года. Однако пока что открыть рабочее движение планируют в конце 2017 года. Напомним, ремонт длится с лета 2016 года.

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