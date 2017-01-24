На Тучковом мосту установят железобетонные плиты проезжей части Реконструкция идет по календарному плану

Подрядчик на реконструкции Тучкова моста ЗАО «Пилон» установит железобетонные плиты на проезжей части. Об этом в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили во вторник.

Также «Пилон» заменит металлоконструкции разводного пролета моста, а также установит гидравлическое и электротехническое оборудование. Реконструкция проходит по календарному плану, отметили в КРТИ. Работы идут круглосуточно. Работы выполнили на 28,6%.

Напомним, каждый день с 00:00 до 06:00 мост полностью закрывают для проезда. На мосту уже полностью разобрали существующие конструкции, установили временные опоры и ледорезы.

Реконструкцию Тучкова моста должны закончить во II квартале 2018 года. Однако пока что открыть рабочее движение планируют в конце 2017 года. Напомним, ремонт длится с лета 2016 года.