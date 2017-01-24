В Канаде произошла крупная утечка нефти Участок разлива топлива – «низина с замороженным омутом»

В Канаде произошла крупная утечка 200 тыс. литров нефти. Об этом сообщает Globe and Mail со ссылкой на местные власти во вторник.

Представитель власти Кэти Янг рассказала, что нефть не попала ни в один из водяных источников, однако покрыла земли сельскохозяйственного назначения. Инцидент произошел в канадской провинции Саскачеван. Власти отмечают, что случившееся никак не повлияло на качество воздуха и состояние диких животных. Причина – прорыв трубопровода. Но первопричину аварии еще предстоит узнать. В настоящее время после обнаружения отверстия, трубопровод перекрыли. Известно, что сотрудникам спецслужб удалось ликвидировать примерно 170 тыс. литров сырья.

Напомним, крупнейшая утечка нефти также произошла в прошлом году в Мексиканском заливе на объекте Shell. При этом утекло более 340 тыс. кубометров сырья. Пострадавших не было. Также авария зафиксирована в Нигерии, где в результате удара боевиков по нефтепроводу Shell Petroleum Development Co. of Nigeria образовалась утечка. Из-за последней ежедневно утекало около 78 тыс. баррелей нефти. Была объявлена форс-мажорная ситуация.