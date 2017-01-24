НАТО не обсуждает возможность вступления Украины в альянс – СМИ Причина – отсутствие согласия в самой структуре

НАТО не рассматривает возможность вступления Украины в альянс. Об этом стало известно во вторник.

Страны-члены североатлантического альянса (НАТО) в настоящее время не видят причин для присоединения Украины в состав организации. В НАТО не обсуждают вопрос интеграции Киева в блок, поскольку не наблюдается консенсуса в самой структуре. По данным пресс-службы НАТО, Украина до сих пор заявку на вступление в альянс не подавала. В случае ее решения вступить в блок, организация оценит ее готовность, так же как и готовность любого другого кандидата. Прежним приоритетом для Украины до сих пор остается проведение реформ и модернизация.

Напомним, в прошлом году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет в ближайшие 20 лет стать частью ни Евросоюза, ни НАТО. Президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что «вступать в альянс Украине рано. Стране необходимо еще лет семь». Также он добавил, что требуется провести референдум, прежде чем подавать заявку в НАТО.